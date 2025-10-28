В России почти 1 млн самозанятых уже получают пенсии

Самозанятые могут вступать в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию.

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Около 923 тыс. самозанятых в России уже получают пенсии, это разные категории получателей, не только по старости, но и по инвалидности или по потере кормильца. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Когда мы говорим про 14 млн самозанятых, важно учитывать, что практически больше половины из них работают в рамках наемного труда или по гражданско-правовым отношениям. Сегодня из общего числа самозанятых получают пенсию 923 тысячи. Там разные пенсии - по старости, инвалидности, и по потере кормильца", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации на тему "Институт самозанятости как инструмент стимулирования экономической активности".

Пудов напомнил, что самозанятые могут вступать в добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию. "Таким образом у самозанятых лиц при условии уплаты взносов формируются пенсионные права. Если у гражданина право на страховую пенсию по старости будет отсутствовать, если у него пенсионные права не сформированы в силу объективных или субъективных причин, - у нас для таких граждан есть социальная пенсия. Но назначается она существенно позже, на 5 лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста - в 70 лет для мужчин и в 65 лет для женщин", - пояснил замминистра.

При этом такая социальная пенсия платится только при условии оставления работы, то есть работающим пенсионерам социальные пенсии не платятся. "Денежные средства на выплату социальных пенсий по возрасту, именно тех, которых я назвал, они выплачиваются за счет средств федерального бюджета, не Социального фонда России. Таким образом, можно констатировать, что вопрос пенсионного обеспечения самозанятых в целом, в рамках государственной пенсионной системы урегулирован, с учетом возможности для самозанятых формировать свои права в системе обязательного пенсионного страхования через добровольное вступление в правоотношения", - подытожил Пудов.