Проблему второй смены в школах Ямала начнут решать через год

Это случится после ввода новых объектов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Проблема второй смены в школах Ямало-Ненецкого автономного округа во многом будет уходить через год благодаря вводу в эксплуатацию строящихся новых объектов. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Эта проблема остается. Восемь новых школ строим, еще порядка шести находятся в капитальном ремонте. Я думаю, по мере ввода - часть школ вводится в следующем учебном году - еще через год проблема во многом будет уже уходить", - сказал он в ответ на вопрос Путина о том, действительно ли в регионе 25% школьников учатся во вторую смену.