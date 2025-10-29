Статья

"Силы всегда будут". Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова о воспитании семерых детей

Найти баланс между работой и семьей — задача, которую миллионы женщин выполняют ежедневно, и от ее успешного решения зависит гораздо больше, чем благополучие конкретной семьи. Устойчивый демографический рост зависит от того, насколько общество и государство готовы поддерживать женщину, которая хочет полностью реализовать себя. Пример — Анна Кузнецова. Она рассказала ТАСС, как совмещает работу на посту вице-спикера Госдумы с воспитанием семерых детей и поддержанием в доме тепла и уюта

Анна Кузнецова © Алена Бжахова/ ТАСС

Первого ребенка — Марию — Анна Кузнецова родила в 23 года. По ее словам, именно с появлением первенца связаны самые большие тревоги молодой семьи — мамы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно растить ребенка, а бабушки, в свою очередь, за годы утратили опыт воспитания детей, он был примерно двадцатилетие назад — многое уже подзабыто.

"Я помню, как с рождением первого ребенка мне казалось, что ничего не успеваю. Маша практически не спала, поэтому я понимаю, как нужна поддержка. Вначале я думала: "Ну как так? Я ничего не успеваю? Как же у людей два ребенка?" Мне казалось, что родители в таких семьях — великие люди", — рассказала она, отметив, что ей потребовалось время, чтобы научиться правильно распределять свои силы и время.

Помощь мужчины в воспитании ребенка с младенчества крайне важна, Алексей — супруг Анны Юрьевны — на всех этапах старался помогать ей с первенцем. "Он поддерживал, но он же должен был обеспечивать семью, параллельно работать и учиться, и я это понимала", — отметила она, добавив, что уже с рождением второго ребенка многое в воспитании давалось намного проще.

© ТАСС

Чем больше — тем проще

Вице-спикер обратила внимание на то, что в современном обществе возросли требования к социализации детей — родителям хочется, чтобы у их ребенка было все самое лучшее: он ходил в хороший садик, получил достойное образование в школе и качественное дополнительное, за пределами учебного заведения. "Родителям кажется, что у них может не хватить на это сил, но, как показывает практика, нам дано ровно столько сил, сколько необходимо на наших детей, поэтому нужно верить, что обязательно справитесь", — убеждена Кузнецова.

Когда детей в семье становится больше, нужно плотнее сжимать свой график, быстрее выполнять дела, расставлять приоритеты, порекомендовала она. "Еще один самый сложный период наступает, когда несколько детей — еще малыши, но он быстротечен, потом старшие дети будут помогать младшим", — уверена она.

Семья, по мнению Кузнецовой, это самоорганизующийся, системный мир, в котором каждый связан друг с другом. "Я не представляю, как бы мы были друг без друга, — мои старшие дети сейчас помогают с младшими готовить домашние задания, делать поделки. Более того, они сейчас даже помогают младшим с профориентацией. Например, мой сын Тимофей увлекается историей, а младший слушает и задает вопросы. Старшая дочь — профессионал в информатике, она хочет стать инженером, и в семье этим интересуется Иван, третий ребенок", — рассказала мать семерых детей.

Мир или развод?

Вместе с тем Кузнецова признает, что даже в самых счастливых семьях не удается избежать сложностей. "Я не знаю человека, который, даже не имея детей, говорил бы, что ему жить просто и он все успевает. Это неправда", — убеждена она. По мнению Кузнецовой, лучше, когда у человека время и силы занимают дети, чем иные сложности и проблемы, которых точно не избежать в жизни, — это делает родителей сильными, дает возможность жить полной жизнью и формирует как личностей — сложности и испытания должны лишь укреплять.

Говоря о проблеме большого числа разводов, Анна Юрьевна отметила, что кроме иных решений тенденцию возможно переломить за счет популяризации образа крепких семей, которые сумели сохранить отношения, прожить вместе долгую жизнь. Это будет мотивировать молодые семьи находить выход в любых конфликтных ситуациях, которые неизбежно будут. Важно сопровождать молодые семьи, давать ответы на те вопросы, которые возникают на различных этапах семейной жизни, уверена собеседница агентства.

© ТАСС

Семья

Кузнецова считает, что для создания крепкой семьи нужны государственная поддержка, личные установки человека и помощь со стороны общества, создание семейноориентированной среды. Говоря о студенческих семьях, она вспомнила личный опыт — как в юные годы они с мужем решились на создание молодой семьи. "Когда я вышла замуж, то еще училась в университете, супруг же проходил обучение в аспирантуре, и, конечно, обоим было непросто. Ночами мы сидели за докладами и курсовыми, помогали друг другу, я тогда защитилась на "отлично", — вспоминает Анна Юрьевна.

© ТАСС

Не оставаться в стороне

Случается, что семьи сталкиваются с рождением ребенка с особенностями развития, и тогда им бывает еще сложнее решиться на рождение следующего ребенка. "К сожалению, я встречаю немало случаев, когда мать остается один на один с этой проблемой, — нужно, чтобы с самого начала такой семье рассказывали, какие сегодня существуют формы поддержки", — пояснила Кузнецова, добавив, что это дело, задачи не только государства, но и каждого человека в обществе. Четвертый ребенок Анны Юрьевны, Николай, тоже имеет особенности развития. "Я была бы рада, если бы мне в свое время встретились родители, которые уже знакомы с этими проблемами, — так было бы проще тогда", — уверена она.

Екатерина Шамарова