В Мелитополе после ремонта передадут дом на 64 квартиры для расселения врачей

Губернатор Евгений Балицкий отметил, что льготная ипотека под 2% делает жилье для медиков региона более доступным

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Многоквартирный дом в Мелитополе Запорожской области передадут региональному Минздраву для медиков, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Евгений Балицкий.

"Мы сейчас передаем дом, который достроили <...> на 64 квартиры. Мы сейчас закончили дом, и сейчас заканчиваем полностью в этом доме ремонт, чтобы передать министерству здравоохранения. Соответственно, эти квартиры попадут врачам", - сказал Балицкий.

Он добавил, что льготная ипотека под 2% также делает жилье для медиков области более доступным. Преодолеть дефицит кадров планируют за счет программы "Земский доктор". Благодаря комплексу мер за два года удалось привлечь 45 медиков, в том числе 22 врача, по итогам этого года планируется трудоустроить еще более 60 специалистов.