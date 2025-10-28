В свердловском заксобрании представили антидроновые одеяла и 3D-принтеры для СВО

На выставке также показали маскировочные сети, костюмы и накидки, окопные свечи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Антидроновые одеяла, сухой армейский душ, 3D-принтеры и другие изделия для бойцов СВО от участниц "Женского движения Единой России" и представителей волонтерских организаций Свердловской области представили на выставке в законодательном собрании региона, передает корреспондент ТАСС.

"Мы рядом с нашими ребятами, мы желаем им победы, и победа будет за нами", - сказала на церемонии открытия председатель Заксобрания региона и координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в области Людмила Бабушкина.

Среди экспонатов также маскировочные сети, костюмы и накидки, окопные свечи, изготовленные на 3D-принтере лонгеты, которые заменяют гипс, портативные рации, дроны и другое.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога отметил разнообразие представленной волонтерами продукции. "Все, что может пригодиться в быту на передовой и облегчить боевые будни. Например, организация "Тепло матери" отшила новую модель одежды, которую назвала "Спарта". Обязательно передам этот подарок своему родному батальону", - написал Жога в своем Telegram-канале, осмотрев выставку.

Проект "Женское движение Единой России" в Свердловской области объединяет более 25 тыс. участниц, создано 80 местных отделений. Каждое из отделений изготавливает необходимую и востребованную продукцию для нужд участников специальной военной операции.

Свердловские депутаты поддерживают бойцов СВО на законодательном уровне - приняты 23 региональных закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. В частности, в области предусмотрены освобождение от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, возможность получения социальной выплаты на приобретение земельного участка, а также получение в приоритетном порядке путевок в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области и Черноморского побережья для детей из семей участников СВО. Кроме того, дети из этих семей обеспечены бесплатным горячим питанием, одеждой и обувью.