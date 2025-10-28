В Метрогородке появится дорога для обслуживания предприятий

Новый участок создаст дополнительный транспортный маршрут, по которому смогут проезжать как сотрудники предприятий, так и посетители

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) подготовил проект планировки территории (ППТ) линейного объекта в Восточном административном округе. Дорожный объект появится в рамках столичной адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На участке площадью около 4 га в Восточном административном округе Москвы построят двухполосную дорогу - по полосе в каждом направлении. Новый участок создаст дополнительный транспортный маршрут, по которому смогут проезжать как сотрудники предприятий, так и посетители. Это не только сократит время в пути, но и сделает движение в районе более организованным, предсказуемым и безопасным", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса правительства Москвы.

Как добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, при разработке проекта планировки территории линейного объекта вблизи владения 3А на Пермской улице учитывали транспортные и градостроительные особенности района. "Решение построить новую дорогу вызвано необходимостью организовать надежное и безопасное транспортное обслуживание предприятий, расположенных вдоль Северо-Восточной хорды", - пояснила она.