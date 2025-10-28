В приграничном районе Тувы открыли спортивный зал за 90 млн рублей

В помещении зала установлена модульная котельная, а водоснабжение обеспечивается за счет индивидуальной скважины

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Один из крупнейших в Туве физкультурно-спортивных залов стоимостью около 90 млн рублей открыли в приграничном с Монголией Эрзинском районе республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Эрзине сегодня настоящий праздник - открылся большой спортивный зал. Еще год назад на этом месте был пустой участок земли, а сегодня вырос замечательный спортивный комплекс. В новом спортзале можно проводить большие чемпионаты и турниры и, главное, регулярно заниматься спортом в любое время года. Площадь зала <...> - 850 кв. метров, <...> [он] оборудован под занятия мини-футболом, волейболом и баскетболом, предусмотрены комфортные раздевалки, тренерские помещения", - написал Ховалыг.

По данным правительства республики, общая стоимость проекта составила около 90 млн рублей. Глава Тувы отметил, что реализован проект при поддержке компании "Эльбрусметалл-литий", которая занимается разработкой Тастыгского месторождения лития в Эрзинском кожууне. "Ранее партнеры оказали содействие в ремонте школы в селе Качык, и это далеко не последняя инициатива, которую мы планируем осуществить вместе", - пояснил Ховалыг.

Физкультурно-спортивный зал стал одним из самых крупных в Туве. В помещении зала установлена модульная котельная, а водоснабжение обеспечивается за счет индивидуальной скважины. Вокруг всего комплекса предусмотрена беговая дорожка.