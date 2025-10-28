Google не выдает прямой ссылки на созданную конкурентом Grokipedia

Онлайн-энциклопедию запустила компания миллиардера Илона Маска xAI

Редакция сайта ТАСС

© Vuk Valcic/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Поисковик американской компании Google не выдает прямой ссылки на онлайн-энциклопедию "Грокипедия" (Grokipedia), которая 28 октября была запущена их конкурентом в области искусственного интеллекта - компанией миллиардера Илона Маска xAI, выяснил корреспондент ТАСС.

Более того, Google идентифицирует запрос "Grokipedia" как ошибку, предлагая вариант "Википедия".

При поиске новой онлайн-энциклопедии в поисковике на первой строчке появляется ссылка на статью о ней на сайте ее более раннего аналога - на "Википедии". И еще до перехода по ссылке "Грокипедия" характеризуется как "консервативная онлайн-энциклопедия на базе искусственного интеллекта". При этом на странице в "Википедии" об этом не говорится.

Прямой ссылки на "Грокипедию" поисковик Google не отображает ни на первой, ни на последующих как минимум 10 страницах.

Google с 2022 года является клиентом "Википедии".