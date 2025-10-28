Актера Алексея Золотницкого похоронили на Ваганьковском кладбище

Он умер 25 октября в возрасте 79 лет

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Похороны заслуженного артиста РФ Алексея Золотницкого прошли на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Золотницкий умер 25 октября в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с мастером состоялось в храме Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове.

Актер упокоен рядом со своими родственниками, среди которых его сын Владимир Золотницкий.

О Золотницком

Золотницкий стал известен благодаря озвучке таких актеров, как Энтони Хопкинс, Роберт Рэдфорд, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года входил в труппу Театра Олега Табакова, где служил более 25 лет. Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи. Помимо этого, Золотницкий снялся в таких фильмах, как "В ожидании чуда", "Матросская тишина", "Поезд до Бруклина" и других картинах.