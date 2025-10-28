Правительство утвердило план развития Воркуты до 2035 года

Инвестиции в основной капитал оценили в 330 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 28 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило план комплексного развития заполярного города Воркуты Республики Коми, одного из опорных пунктов российской Арктики, до 2035 года. Инвестиции в основной капитал оцениваются в 330 млрд рублей, сообщил глава Коми Ростислав Гольдштейн.

"Правительством России утвержден план комплексного социально-экономического развития агломерации Воркуты до 2035 года. Город-труженик, город сильных людей Воркута занимает особое место в стратегических планах руководства страны по развитию арктических территорий <…>. Реализация плана комплексного развития позволит сделать Воркуту мощным форпостом Арктики", - сообщил Гольдштейн в своем Telegram-канале.

В числе ключевых инвестиционных проектов - расширение добычи угля с реконструкцией и строительством новых шахт, создание Воркутинского химического комплекса по производству гранулированного карбамида и пористой селитры, строительство железной дороги Воркута - Усть-Кара, которая обеспечит выход к Северному морскому пути.

План включает масштабное развитие инфраструктуры: капитальный ремонт Усинского водовода, который снабжает водой всю Воркуту, поселки и угледобывающие шахты, реконструкцию очистных сооружений, аэродрома и железнодорожного вокзала, ремонт кольцевой автодороги и улично-дорожной сети, расселение аварийного жилья, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Елецкий и Сивая Маска, капитальный ремонт социальных учреждений и спортивных объектов, строительство пожарного депо в Воркуте и многие другие проекты.

"Согласно плану, общий объем инвестиций в основной капитал к 2035 году составит 330 миллиардов рублей <…>. И вместе мы обязательно реализуем этот план, вместе мы возродим былую славу Воркуты и вернем ее жителям гордость за шахтерский город, за нашу республику", - отметил глава Коми.

Воркута - арктический моногород за 67 параллелью с населением порядка 68 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Изначально он создавался как центр угледобычи с населением 250 тыс. человек. В состав городского округа Воркута входят 16 населенных пунктов - город и поселки, десять из которых официально числятся, но не заселены, еще 20 населенных пунктов были упразднены или закрыты в разные периоды. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON), одного из крупнейших в России производителей коксующегося угля, используемого в металлургии.