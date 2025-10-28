Путин поздравил Дом русского зарубежья с 30-летием

Центр помогает продвигать традиции и русский язык, отметил президент РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына помогает в укреплении дружеских контактов с соотечественниками по всему миру, продвижении русского языка и традиционных ценностей. Это отметил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю 30-летия центра.

По словам президента, за годы своей работы дом вырос в научный, просветительский и культурный центр всероссийского масштаба. Его музейное собрание и библиотечный фонд регулярно пополняются благодаря работе коллектива во главе с Натальей Солженицыной, друзьям из разных стран мира, при поддержке московских властей, добавил глава государства. При этом он отметил большую выставочную и издательскую деятельность в рамках дома, а также его исследовательские проекты.

"Все это помогает укреплению дружественных контактов с соотечественниками на всех континентах, продвижению традиционных ценностей российского общества, русского языка и литературы и, конечно, способствует развитию международного гуманитарного партнерства", - указал глава государства.