Эксперт Лаврентьев: киноиндустрию Северного Кавказа надо финансировать с бюджета республик

Кинолюбители продолжат снимать кино, но важно, чтобы оно не уходило в телевизионный формат, отметил заместитель председателя Союза кинематографистов России

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Бюджеты республик Северного Кавказа должны предусматривать финансирование на развитие киноиндустрии. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" выразил заместитель председателя Союза кинематографистов России, народный артист России, режиссер-документалист Клим Лаврентьев.

"Сегодня необходимо решить две проблемы. Первая - кадровая: кино на Северном Кавказе должны снимать профессионалы. И второе - в каждой республике нужно, чтобы в годовом бюджете была строка "Кино" - производство фильмов, прокат. Если мы не решим эти две проблемы, фильмов на Северном Кавказе не будет", - сообщил Лаврентьев.

По его словам, кинолюбители продолжат снимать кино, но важно, чтобы оно не уходило в телевизионный формат. "Надежда на то, что кинолюбители будут снимать кино, она есть, но кинофестиваль [XI Международный кинофестиваль "Золотая башня"] - это возможность, чтобы люди на Северном Кавказе смотрели кино, ведь в телевизионных передачах одни и те же сюжеты и артисты, а кино - это архисерьезное дело", - добавил спикер.