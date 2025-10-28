В Тюмени откроют специализированную школу для детей с ОВЗ в 2026 году

Строители заканчивают возведение здания

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Открытие новой специализированной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья состоится в Тюмени в новом учебном периоде в 2026 году. Это будет шестая подобная школа в городе, рассказал губернатор Александр Моор во время прямой линии 28 октября.

"Вместо устаревшей школы мы строим новое здание. <...> В новом учебном году ребята заедут в современную школу", - сказал он.

Моор уточнил, что школа расположена на улице Красных Зорь. Сейчас строители заканчивают возведение здания, после чего начнется комплектование оборудованием.

В Тюмени сейчас работают пять подобных учебных заведений, а также функционируют 118 классов в 32 школах города.