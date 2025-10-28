На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой

По данным издания "Страна", инцидент произошел в Харькове

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники военкомата на Украине мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, инцидент произошел в Харькове. Как следует из видео, которое опубликовало издание, гражданина окружили несколько мужчин в камуфляже, вскоре подъехал микроавтобус. После чего украинца стали силой заталкивать в транспортное средство, взяли в руки его пса и тоже поместили в салон автомобиля.

В начале октября в Киевской области "мобилизовали" кота. По одной из версий, распространившейся в местных телеграм-каналах, сын сотрудника военкомата попросил завести кота. Его отец вместе с сослуживцем поехали в приют за котенком, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли кота, гулявшего на улице.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.