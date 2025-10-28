На Запорожье оцифровали уцелевшие архивы

При отходе сторонники киевского режима пытались увезти часть документов, сообщила первый заместитель губернатора Запорожской области Оксана Вьюник

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Запорожской области смогли привести в порядок и оцифровать уцелевшие с начала СВО архивы в регионе, сейчас идет работа по восстановлению документов, которые были утрачены в ходе боевых действий. Об этом во время прямой линии с губернатором сообщила его первый заместитель Оксана Вьюник.

"Ситуация такая, что идет выявление архива и формирование архива. И те архивы, которые сохранились на местах, они уже оцифрованы, пронумерованы, сшиты и в работе", - сказала она.

Первый замгубернатора отметила, что при отходе сторонники киевского режима пытались увезти часть документов, некоторые записи бросили в ненадлежащем состоянии, часть была утрачена в ходе боевых действий. Особенно пострадали архивы силовых структур. Сейчас в регионе сформированы комиссии, которые занимаются восстановлением утраченных данных и решением проблемных вопросов, связанных с их потерей.