В Москве показали комплексы по борьбе с БПЛА "Летучая мышь" и "Калипсо"

Их продемонстрировали на XXIX Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Комплекс автоматизированного подавления FVP-дронов "Летучая мышь" и морскую систему обнаружения беспилотных систем "Калипсо", которые были сконструированы с учетом опыта СВО, продемонстрировали на международной выставке средств обеспечения безопасности и государства "Интерполитех-2025", передает корреспондент ТАСС.

"Обнаружение дронов комплексом ["Летучая мышь"] производится путем сканирования радиочастотных каналов передачи видеоизображения FPV - дронов и, в случае обнаружения, комплекс подает звуковой сигнал. Далее в ручном или автоматическом режимах включается радиоэлектронное подавление", - рассказали ТАСС на стенде компании "Видеофон МВ", которая является разработчиком изделия.

Кроме того, на выставке представили морской комплекс наблюдения и обнаружения "Калипсо", способный работать в любое время суток и при любых погодных условиях.

"Система оснащена дневной и тепловизионной камерами, имеет встроенный лазерный дальномер, что позволяет в автоматическом режиме измерять дистанцию до объекта на удалении до 4 км", - отметил представитель компании.

XXIX Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" проходит 28-30 октября в Москве в павильоне №57 ВДНХ.

