Туроператоры не получали обращений от туристов из России из-за урагана "Мелисса"

В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что отмены бронирований также не наблюдаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за урагана "Мелисса", отмен бронирований также нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии со ссылкой на управляющего директора Let's Fly Любовь Воронину.

"К нам не обращались туристы ввиду урагана "Мелисса". Отмен бронирований мы также не наблюдаем. В целом можно уверенно сказать, что Доминикана, Мексика и Куба являются востребованными направлениями. А на ураганы и другие природные явления практически невозможно повлиять", - сказала эксперт.

Ранее в авиадиспетчерской службе столицы Ямайки Кингстона сообщили, что воздушное пространство над Ямайкой и Каймановыми островами закрыто из-за урагана "Мелисса". По состоянию на 27 октября ураган разрушил не менее 750 жилых домов на территории Доминиканской Республики. Об эвакуации тысяч человек на востоке Кубы сообщил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.