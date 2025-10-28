Пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области детей отправили в Москву

Они проходят лечение в Российской детской клинической больнице

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Дети, которые получили травмы в результате обстрела ВСУ Белгородской области, были переведены в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москву. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале больницы.

"В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России госпитализированы два мальчика двенадцати и четырнадцати лет, получившие минно-взрывные травмы в результате обстрела ВСУ поселка Маслова Пристань Шебекинского района Белгородской области 26 октября", - говорится в сообщении.

В РДКБ пояснили, что первичная медпомощь была оказана детям в Шебекинской центральной районной больнице. После перевода в Детскую областную клиническую больницу Белгорода специалисты провели телемедицинскую консультацию с врачами РДКБ, было принято решение об эвакуации пострадавших в федеральный центр. В сопровождении Территориального центра медицины катастроф пациентов транспортировали в Москву и доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ.

"Оба ребенка получили тяжелые минно-взрывные травмы. У 14-летнего подростка множественные осколочные ранения туловища, конечностей, проникающее ранение живота. У второго мальчика - осколочные ранения верхней конечности. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое, они находятся на самостоятельном дыхании. Сразу после поступления им была выполнена компьютерная томография. В ближайшее время по результатам дообследования будет принято решение о проведении хирургического лечения", - сообщила и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анна Пыталь, чьи слова привели в Telegram-канале больницы.