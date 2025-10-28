Режиссер "Полицейского с Рублевки" назвал Романа Попова самородком

Илья Куликов отметил, что все тяжелые жизненные моменты актер старался воспринимать с юмором

Редакция сайта ТАСС

Роман Попов © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский актер Роман Попов был самородком в мире актерского искусства. Словами соболезнования в беседе с ТАСС поделился Илья Куликов, режиссер телесериала "Полицейский с Рублевки", в котором снимался артист.

Ранее концертный директор Попова Илья Новиков сообщил ТАСС, что актер умер 28 октября в возрасте 40 лет.

"Рома был очень добрым, обаятельным человеком. И ведь у него совсем не было профессионального актерского образования - в этом искусстве он настоящий самородок. И, конечно, Рома был внутри таким же, каким и на публике: всегда добрые глаза, добрый взгляд, он был по-хорошему юморным человеком", - сказал собеседник агентства.

Куликов добавил, что все тяжелые жизненные моменты Попов старался воспринимать с юмором. "Талантливый актер. Да, короткая жизнь, но он оставил достаточно большое наследие, ведь фильмы, в которых снимался Рома, по-прежнему дарят людям радость, где-то - утешение. "Полицейский с Рублевки" - так вообще национальный хит", - обратил внимание режиссер.

В заключение он отметил, что даже после смерти Попов останется с людьми, продолжая вдохновлять их своими образами. "Прекрасный человек, что тут говорить", - констатировал Куликов.

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотопе Украинской ССР в семье экологов. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Йошкар-Олу. Его дебют в кинематографе состоялся в 2016 году, когда Попов сыграл в сериале "Полицейский с Рублевки", исполнив роль полицейского Игоря Мухича - старого друга главного героя Гриши Измайлова.