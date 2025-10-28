В ГД предложили за участие в выборах списывать небольшие штрафы

Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева отметили, что многие граждане по-прежнему не мотивированы приходить на голосования

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева направили запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением за участие граждан в выборах аннулировать назначенные им штрафы до 2 тысяч рублей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что несмотря на расходы на информационно-разъяснительные кампании, многие граждане по-прежнему не мотивированы приходить на выборы.

"Считаем целесообразным внедрить меру поощрения избирателей, согласно которой гражданину, пришедшему на выборы и проголосовавшему, списываются (аннулируются) имеющиеся у него неоплаченные штрафы на сумму до 2 000 рублей. Данная инициатива станет прямым материальным стимулом для участия в голосовании", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что для многих граждан возможность списать неоплаченные штрафы станет существенным стимулом прийти на избирательный участок, поскольку в отличие от концертов или разовой раздачи подарков, списание штрафа предоставляет избирателю конкретную финансовую пользу.

По словам парламентариев, предлагаемая мера способна одновременно повысить явку и сократить ненужные бюджетные расходы. Реализовать инициативу можно через интеграцию с порталом государственных услуг: после выборов в личном кабинете гражданина могла бы появляться информация о том, что его штрафы на сумму до 2 000 рублей погашены государством благодаря участию в голосовании, отметили депутаты.