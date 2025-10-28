Трамп станцевал под песню YMCA перед военными

Действия американского лидера присутствующие поддержали ликованием

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Eugene Hoshiko

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп исполнил танец под хит YMCA группы Village People после речи перед экипажем авианосца George Washington, которая транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Действия американского лидера присутствующие поддержали ликованием и начали снимать танец на телефоны. Трамп и ранее танцевал под эту песню на собраниях, митингах и выступлениях, музыка считается его визитной карточкой.

Village People известна благодаря таким хитам 1970-х годов как YMCA и Go West. Этой песней заканчиваются митинги республиканца, он при этом нередко пританцовывает, ритмично двигая руками, сжатыми в кулаки. После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года эти движения начали копировать американские и европейские спортсмены, отмечая таким образом выигранные партии или набранные очки.

Трамп неоднократно сталкивался с проблемами из-за использования популярной музыки на своих митингах или в предвыборных роликах, авторы и исполнители регулярно требовали от него прекратить это делать. Village People также возражали против исполнения YMCA на митингах, но в октябре 2024 года лидер группы Виктор Уиллис заявил, что не будет препятствовать использованию песни на митингах Трампа до конца президентской кампании. Песня приобрела дополнительную популярность и на короткое время вернулась в чарты.