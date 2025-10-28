На Херсонщине построят два хирургических комплекса

Со строительством помогут Краснодарский край и Татарстан, сообщил сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 28 октября. /ТАСС/. Новые хирургические комплексы в Геническе и Скадовске появятся в Херсонской области благодаря помощи Краснодарского края и Республики Татарстан. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Скадовске и Геническе практически готовы проекты современных хирургических комплексов - с ними нам помогут Краснодарский край и Республика Татарстан", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил ТАСС главный хирург Херсонской области, заведующий хирургическим отделением Скадовской ЦРБ Ширак Мнацаканян, оказанием хирургической помощи сейчас занимаются Геническая и Скадовская больницы. Хирурги Генической ЦРБ обслуживают 140-150 тыс. человек, а Скадовская - 330-340 тыс. По его мнению, эти комплексы дадут виток развитию хирургической службы в регионе, так как ранее настолько масштабных объектов в регионе не строилось. "Было принято решение о возведении новых хирургических корпусов, где будет по 30 хирургических коек, плюс по 12 реанимационных коек, то есть реанимационное полноценное отделение. Ранее не было подобных масштабных строений в этом регионе, это даст виток развитию хирургической службы. Плюс это даст возможность обслуживать население и оказывать более квалифицированную первую помощь, неотложку, а также проводить плановые оперативные вмешательства", - пояснил хирург.

Мнацаканян также отметил, что до строительства комплекса необходимо решить кадровый вопрос: в регионе есть нехватка и хирургов, и анестезиологов. "Наша задача сейчас до момента, пока мы построим и откроем эти отделения, чтобы мы были упакованы в полном объеме: и хирургическая, и реанимационная служба", - подчеркнул он.