Балицкий хочет добиться разрешения на отстрел бродячих собак на Запорожье

Проблема появилась из-за большого количества брошенных животных после начала СВО, сообщил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор Евгений Балицкий намерен на уровне руководства страны добиться разрешения на отстрел бродячих собак в Запорожской области. Большое количество животных, брошенных хозяевами, сбились в стаи и теперь представляют угрозу для жителей региона.

В ходе прямой линии губернатора с жителями к Балицкому поступили просьбы решить проблему большого количества бродячих собак. Одна из жительниц региона заявила, что боится за себя и за ребенка: регулярно их преследуют собаки, когда она с дочкой едет на скутере.

"Все-таки я буду выходить на руководство, будем менять в какой-то части положение законодательства для нас. Другого выхода я, например, не вижу, кроме как отстрел собак. <...> Мы должны либо думать о людях, или о законодательстве, которое нам это не позволяет делать. Я постараюсь обратиться к президенту напрямую, возможно, к Госдуме, чтобы в условиях военного положения нам внесли поправки в законодательство в этой части", - ответил Балицкий.

Сейчас, уточнил губернатор, на уровне регионального комитета по обороне идет рассмотрение вопроса об отлове животных, чтобы минимизировать риски нападения на людей. В особенной группе риска, считает Балицкий, пожилые люди и дети.

Также он сообщил, что проблема с бродячими собаками появилась из-за большого количества брошенных животных после начала СВО. Многие оставляли собак на улицах, когда уезжали от боевых действий, что привело к тому, что бывшие питомцы сбились в стаи и начали жить в лесах у линии боестолкновения, периодически мигрируя в населенные пункты.