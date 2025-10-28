Выставку в Госдуме открыло движение "Волонтеры Победы" в честь своего десятилетия

Всероссийское общественное движение представлено в 89 регионах России и 60 странах, включает более 4 тыс. центров и отрядов на базе образовательных организаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" в честь своего десятилетия открыло тематическую выставку в Государственной Думе, на открытии были озвучены итоги деятельности движения за первую декаду его существования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Ровно 10 лет назад при поддержке президента России Владимира Путина было создано Всероссийское движение "Волонтеры Победы". Сегодня организация объединяет более 1,2 миллиона человек - представителей разных возрастов, профессий, национальностей и конфессий. В акциях "Волонтеров Победы" принимают участие миллионы людей по всему миру - "Георгиевская лента", "Сад памяти", "Свеча памяти", волонтерское сопровождение "Бессмертного полка" и Парадов Победы и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

"История "Волонтеров Победы" - это история о том, как призыв к молодежи успеть сказать "спасибо" лично ветеранам Великой Отечественной войны превратился в масштабное патриотическое движение, объединившее поколения и семьи. Все эти 10 лет мы по крупицам собирали воспоминания о Великой Отечественной войне, делали так, чтобы память о Великой Победе стала частью личной, семейной истории каждого", - сказала на открытии выставки Ольга Занко, председатель Центрального штаба движения, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества.

Движение "Волонтеры Победы" представлено в 89 регионах России и 60 странах, включает более 4 тыс. центров и отрядов на базе образовательных организаций.

Как сообщили в пресс-службе, после начала специальной военной операции участники движения неоднократно включались в санкционные списки, а против активистов заводились уголовные дела украинскими властями. "Несмотря на попытки ограничить гуманитарные и общественные связи России, "Волонтеры Победы" продолжают работать за рубежом. Волонтеры из Европы, Азии, стран СНГ, Латинской Америки, Африки участвуют в проектах движения, проводят акции памяти, помогают ветеранам и защищают историческую правду о Великой Отечественной войне", - отмечается в сообщении.

"Даже в условиях внешнего давления миссия движения остается неизменной - сохранять память, объединять поколения и говорить миру правду о подвиге нашего народа", - заключили представители пресс-службы движения.