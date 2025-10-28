В Ингушетии онкодиспансер нарушил правила, закупая иностранные медизделия

Медучреждение пренебрегло национальным режимом, который предполагает отдачу приоритета товарам российского производства

МАГАС, 28 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии выявило ряд нарушений в работе республиканского онкодиспансера, в частности, учреждение, нарушая национальный режим, в приоритетном порядке закупало зарубежные медизделия, а также устанавливало искусственные барьеры при проведении закупок оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФАС.

"В ходе проведения внеплановой проверки антимонопольное ведомство обнаружило еще одно серьезное упущение заказчика. Речь шла о нарушении национального режима - правил, которые дают приоритет товарам российского производства и ограничивают закупки иностранных аналогов в определенных категориях. В такой ситуации заказчик обязан был установить в документации прямое ограничение на допуск иностранной продукции. Однако он этого не сделал", - сказали в пресс-службе.

По данным УФАС, также медучреждение требовало цифровой паспорт у поставщиков при осуществлении закупок медицинского оборудования.

"Поводом для рассмотрения стал электронный аукцион на поставку расходных материалов для оборудования. Онкодиспансер пытался требовать от участников закупки цифровые паспорта на товары, хотя по документам закупал всего лишь совместимое оборудование. Компания, готовая поставить совместимые комплектующие, в обращении в УФАС указала, что такое условие является искусственным барьером, не предусмотренным законодательством, и отсекает добросовестных поставщиков аналогов. Управление встало на защиту честной конкуренции, удовлетворив жалобу поставщика медицинских расходников", - добавили в управлении.

Как сообщается, по результатам рассмотрения жалобы комиссия Ингушского УФАС приняла решение признать жалобу обоснованной, а также выдать предписание об устранении всех выявленных недочетов и о привлечении к административной ответственности виновных. "Этот случай наглядно демонстрирует, что любые требования в госзакупках должны быть логичными, прозрачными и не создавать искусственных преград для бизнеса, особенно когда от качества и своевременности поставок зависит оснащение медицинских учреждений", - резюмировали в УФАС.