На северном участке МЦК 2 ноября изменится движение

Московский департамент транспорта просит пассажиров по возможности пользоваться метро, МЦД и наземным транспортом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Движение поездов на участке Ростокино - Панфиловская Московского центрального кольца (МЦК) изменится 2 ноября из-за работ на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Изменятся пути отправления поездов. <...> Интервалы движения будут увеличены: на севере (Панфиловская - Ростокино) - от 8 до 42 минут; на остальном кольце - до 8 минут. Поезда против часовой стрелки не остановятся на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская", - говорится в сообщении.

Для отправления со станций Ростокино, Коптево и Балтийская пассажирам необходимо будет следовать до Белокаменной (от Ростокина) или Лихобор (от Коптева и Балтийской), после чего пересесть на поезд в обратную сторону.

"Чтобы приехать на указанные станции, проезжайте до соседних Ботанического сада или Стрешнева, далее пересаживайтесь на поезд в обратную сторону. Часть поездов будет следовать укороченными маршрутами", - добавили в ведомстве.

