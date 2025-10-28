В Саудовской Аравии на выставке представят проект нового воронежского стадиона

Объект планируется оснастить уникальной мультимедийной составляющей

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Проект нового футбольного стадиона в Воронеже представят на международной выставке в Саудовской Аравии и других подобных мероприятиях. Об этом по итогам встречи губернатора Александра Гусева с гендиректором проектного института уникальных сооружений "Арена" сообщила пресс-служба правительства региона.

"Проектный институт уникальных сооружений "Арена" завершил работу над проектом реконструкции Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже и над рабочей документацией. Подготовка к обновлению главной спортивной арены ФК "Факел" обсуждалась на встрече губернатора Александра Гусева с гендиректором проектного института Ерланом Бекмухамедовым. Руководитель компании отметил, что разработанный проект визуально "легкого" воронежского стадиона представят на различных архитектурных выставках, в том числе в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Отмечено, что объект планируется оснастить уникальной мультимедийной составляющей. При этом большая часть оборудования, строительных и отделочных материалов будет местного, воронежского производства. Кроме того, проектный институт будет осуществлять авторский надзор уже на этапе сноса старой арены - Центрального стадиона профсоюзов.

Ранее сообщалось, что компания "Стройинжиниринг" выбрана подрядчиком для проведения работ по демонтажу Центрального стадиона профсоюзов. Стоимость демонтажных работ составит 122,5 млн рублей. При этом в ходе конкурса оценивалось не только ценовое предложение, но и наличие релевантного опыта. Во вторник с выбранным подрядчиком был подписан договор.

Белорусская компания "Стройинжиниринг" уже не раз выступала в качестве генподрядчика при строительстве знаковых объектов в Воронежской области. В их числе - рассчитанная на 2 860 учащихся так называемая Мегашкола, одна из самых больших в стране, и стадион-десятитысячник "Факел", на котором одноименная команда выступает в настоящий момент в ожидании возведения более крупной арены.

Министр строительства Воронежской области Артур Кулешов отмечал, что компания, которая займется демонтажными работами, в дальнейшем с большой долей вероятности будет строить новый стадион. Для этих двух видов работ утверждены отдельные проекты. Начало работ по демонтажу намечено на ноябрь 2025 года. Предстоит разобрать и вывезти из центра города более 120 тыс. тонн железобетонных конструкций, не разрушив дороги и не вызвав большого дискомфорта у жителей окрестных домов.

О строительстве

В декабре 2023 года губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что областные власти за 200 млн рублей приобрели Центральный стадион профсоюзов, который ранее принадлежал организации профсоюзов и находился в аренде у региона. Стадион расположен в центральной части Воронежа, официально открыт в 1934 году, вмещал 32 750 зрителей, являлся домашней ареной футбольного клуба "Факел".

В ноябре 2024 года пресс-служба правительства сообщила, что на этом месте к 2027 году планируется возвести новую арену вместимостью около 25 тыс. мест. Проект разработан с учетом решения вопросов трафика и парковочных мест. Рядом с ареной планируют разместить музей спорта Воронежской области, зоны фудкортов и другие объекты, которые ранее располагались на территории стадиона.