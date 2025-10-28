ОП: списание штрафа за участие в выборах подменяет понятие избирательных прав

Член комиссии палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров считает, что молодые люди будут ходить на выборы только для списания штрафов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Предложение об аннулировании назначенных россиянам штрафов до 2 тыс. рублей за их участие в выборах подменяет понятие конституционного избирательного права. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Предложение депутатов о списании незначительных штрафов за участие в выборах является оригинальным, но подменяет конституционность ценности реализации активного избирательного права", - сказал Машаров.

По его мнению, это вдвойне опасно для молодых избирателей, так как у них будет мотив приходить на выборы именно для списания штрафов, при этом само значение штрафа, как санкции, теряет всякий смысл.

"На сегодняшний день такая практика не используется в тех странах, у которых также развиты избирательные процедуры, как и в нашей стране, поэтому о поддержке данной инициативы говорить преждевременно. Избирательное право - чувствительная для каждого активного гражданина история, она не должна сопровождаться условностями", - сказал Машаров.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева направили запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением списывать небольшие штрафы за участие в выборах. По их мнению, это будет мотивировать россиян голосовать. Авторы запроса считают, что для многих граждан возможность списать неоплаченные штрафы станет существенным стимулом прийти на избирательный участок, поскольку в отличие от концертов или разовой раздачи подарков, списание штрафа предоставляет избирателю конкретную финансовую пользу.

По словам парламентариев, предлагаемая мера способна одновременно повысить явку и сократить ненужные бюджетные расходы. Реализовать инициативу можно через интеграцию с порталом государственных услуг: после выборов в личном кабинете гражданина могла бы появляться информация о том, что его штрафы на сумму до 2 тыс. рублей погашены государством благодаря участию в голосовании.