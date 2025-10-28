В ДНР полиция выявила более 300 нарушений в сфере миграции с начала 2025 года

В операции "Нелегал-2015" задействовано порядка 100 сотрудников МВД по республике, а также представители ФСБ и Росгвардии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Полицейские Донецкой Народной Республики совместно с росгвардейцами и сотрудниками ФСБ с начала года выявили более 300 нарушений в сфере миграции в рамках операции "Нелегал-2025", сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

"На территории республики полицейские провели комплексную операцию "Нелегал-2025". <…> В ходе рейдов полицейские выявили 263 факта нарушения правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, 33 нарушения правил пребывания в Российской Федерации, 21 случай незаконного привлечения к трудовой деятельности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с начала 2025 года силовики выявили двух иностранцев, находящихся в розыске, а также изъяли наркотические вещества. Уточняется, что в операции "Нелегал-2025" задействовано порядка 100 сотрудников МВД по ДНР, а также представители ФСБ и Росгвардии.

"Сотрудниками органов внутренних дел вынесено 130 постановлений об административном выдворении за пределы Российской Федерации путем самостоятельного контролируемого выезда, а также 26 постановлений о принудительном выдворении за пределы России с помещением в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Принято 17 решений о запрете на въезд в Российскую Федерацию", - сообщили в региональном МВД.

Всего, как заявили в МВД по ДНР, правоохранители наложили административных штрафов за нарушения в сфере миграции на сумму более 850 тыс. рублей.

В новость внесена правка (22:34 мск) - передается с исправлением в лиде и третьем абзаце, верно - операция "Нелегал-2025".