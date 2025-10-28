В Нальчике книжный фонд новой модельной библиотеки пополнился 5 тыс. экземпляров

Приобретены также новые компьютеры, которые обеспечат удобные условия для пользователей и возможность доступа к информации в цифровом формате

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. Новая модельная библиотека, которая торжественно открылась в Нальчике, пополнилась 5 тыс. книг, сообщили в библиотечной сети города.

"В городском округе Нальчик по ул. Идарова после модернизации открылась модельная библиотека. Это позволило обновить книжный фонд более чем на 5 тыс. книг широкого спектра жанров и тематик. Также приобретены новые компьютеры, которые обеспечат удобные условия для пользователей и возможность доступа к информации в цифровом формате", - рассказали представители библиотеки.

Книгохранилище стало новым современным пространством, где жители смогут не только изучить литературные новинки, но и организовать учебу, проводить исследовательскую работу и участвовать в культурных мероприятиях.

Модельная библиотека - одна из пяти, обустроенных в Кабардино-Балкарии в 2025 году. Новые книгохранилища появились также в селениях Лескен Второй, Исламей, Верхняя Балкария, Залукокоаже. Всего же в регионе по профильному нацпроекту обустроили порядка полутора десятков таких социальных объектов.