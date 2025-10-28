Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника в Норвегии

Речь о памятнике советскому солдату в Киркенесе, возле которого в ночь на 26 октября разбросали цветы и растоптали венки

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства осквернения памятника советскому солдату в Киркенесе (север Норвегии). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к противоправным действиям", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в социальных медиа появилась информация, что в Киркенесе на севере Норвегии в ночь на 26 октября неустановленные лица разбросали цветы и растоптали венки, возложенные к памятнику советскому солдату 27 октября представителями российских и норвежских властей, соотечественниками и местными жителями по случаю 81-й годовщины освобождения Красной Армией восточного Финмарка в октябре 1944 года.