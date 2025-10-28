Несколько сотрудников службы безопасности штаб-квартиры ООН не вышли на работу

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик допустил, что такая ситуация могла сложиться из-за несогласия с сокращением времени на перерывы у охраны

Редакция сайта ТАСС

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Несколько сотрудников службы безопасности штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не вышли на работу в свете изменений, которые всемирная организация была вынуждена ввести из-за проблем с бюджетом. Об этом сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее ООН оповестила о закрытии одного из двух контрольно-пропускных пунктов в штаб-квартиру организации. Во вторник это привело к длинным очередям у единственного оставшегося входа. "Часть сотрудников безопасности не вышли сегодня на работу, - сказал он в ответ на вопрос о причинах подобного решения. - О мотивации стоит спросить у них самих".

Вместе с тем, Дюжаррик предположил, что подобная ситуация могла сложиться из-за несогласия с сокращением времени на перерывы у охраны. "Можно понять, что сотрудники <...> могут быть недовольны, когда что-либо сокращается, но мы сталкиваемся с беспрецедентными финансовыми сложностями. Сокращение времени на перерыв для того, чтобы избежать увольнений - это вынужденная мера", - добавил он, заверив, что в настоящее время штаб-квартира ООН находится в безопасности.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, среди которых США, крупнейший донор, задолжавший около $3 млрд, включая $1,5 млрд по регулярному бюджету, и значительные суммы по миротворческим операциям. Эти задержки вынуждают ООН сокращать расходы, замораживать найм сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.