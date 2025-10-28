В ГД внесут законопроект об увеличении компенсации за оплату детсада

На первого ребенка компенсации могут составить 40%, на второго - 70%, на третьего - 90%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Справедливая Россия", первым зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении компенсации родителям за оплату детского сада, до 90% на третьего ребенка. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". По действующему законодательству родители могут получить компенсацию при оплате детского сада, размер которой устанавливается законами субъектов РФ. При этом обозначено, что такая компенсация не может быть менее 20% от оплаты на первого ребенка, не менее 50% - на второго, не менее 70% - на третьего.

Законопроектом предлагается увеличить размер компенсаций на 20 п.п. Так, на первого ребенка компенсации могут составить 40%, на второго - 70%, на третьего - 90%.

"За последние годы плата за детские сады выросла, а компенсация осталась прежней. Это несправедливо по отношению к родителям, особенно к многодетным", - сказал Гусев ТАСС. По его словам, поддержка многодетных семей является стратегическим приоритетом страны.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, обеспечить равный доступ к дошкольному образованию и укрепить демографическую политику государства.