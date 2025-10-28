Кузнецова заявила о разработке единого стандарта поддержки студенческих семей

Условия создаются также для семей молодых преподавателей и ученых

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стандарт поддержки студенческой семьи находится на стадии разработки, среди предлагаемых мер - создание в вузах комнат матери и ребенка и организация присмотра за детьми. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Сейчас вместе с Минобрнауки разрабатывается специальный стандарт поддержки студенческой семьи в вузах. Наша комиссия "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи уже разработала золотой стандарт мер поддержки студенческих семей, который мы рекомендуем регионам для реализации", - сказала собеседница агентства.

В предлагаемые меры поддержки входит создание в учебных заведениях комнат матери и ребенка, организация присмотра за детьми. В свою очередь меры "Единой России" из золотого стандарта будут предложены и в единый стандарт помощи студенческим семьям. "Я была в таких вузах, где создана просемейная среда, и это прекрасно", - отметила Кузнецова.

Условия создаются не только для студентов, но и для семей молодых преподавателей, ученых, которых тоже нужно поддерживать. "Когда и папа, и мама занимаются научной деятельностью, сложно говорить, что у них будет взрывной рост дохода, но это несправедливо", - пояснила вице-спикер Госдумы. - Я считаю необходимым поддерживать такие семьи - мы вносим вклад в науку, и ни в коем случае эти семьи не должны чувствовать себя обделенными".

Ранее в интервью ТАСС Кузнецова рассказала, что более половины студентов в России хотят создать семьи еще до завершения учебы в вузе. По опросам - 60% студентов хотят создать семьи именно в студенчестве.