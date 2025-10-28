Вильфанд прогнозирует в некоторых регионах России аномальное тепло

В частности, на юге Сибири температура будет на 6-8 градусов выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Температура, превышающая климатические характеристики сезона, будет наблюдаться в регионах Сибири в ближайшие дни. При этом везде в России фиксируются положительные температурные аномалии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом на территории страны везде отмечаются положительные аномалии температуры, потому что нет затоков холодных воздушных масс. Особо выделяется регион, где температура на 6-8 градусов выше нормы. Это юг Сибири, куда входят Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край. На этой неделе температура там будет повышаться до 10-11 градусов, и связано это с тем, что воздух перемещается прямо из Центральной Азии", - сказал он.

При этом существуют и регионы, где наступили ранние морозы, характерные для декабря. На Чукотке и в Магаданской области в течение этой недели и в первые два дня ноября ночью прогнозируется 27-32 градуса мороза.