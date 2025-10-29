Миронов призвал ускорить внедрение в школах единой линейки учебников

Многим школьникам придется заниматься по учебникам, в которых нет ответов на множество вопросов ОГЭ и ЕГЭ, отметил председатель партии "Справедливая Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призывает Минпросвещения ускорить работу по разработке и передаче во все российские школы новых учебников по всем предметам.

Ранее директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации сообщил, что министерство планирует ввести единые государственные учебники по всем предметам к 2032 году.

"Призываю Минпросвещения решить проблему со скорейшим окончанием разработки и передачей в школы новых учебников", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что многие школьники "так и не увидят новую учебную литературу". Кроме того, добавил депутат, им придется заниматься по учебникам, в которых нет ответов на многие вопросы ОГЭ и ЕГЭ.

"Это означает, что без репетиторов к итоговым экзаменам подготовиться не получится, а значит родителям все эти годы так и придется тратиться на дополнительную подготовку своих детей", - подчеркнул Миронов.