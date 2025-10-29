Соцфонд назвал средний размер пенсии в России в сентябре

Он составил 23 520 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Средний размер пенсии в номинальном выражении, назначенной пенсионерам, которые состоят на учете в системе Социального фонда России, в сентябре 2025 года составил 23 520 рублей. Об этом свидетельствуют данные фонда, которые изучил ТАСС.

На 1 января 2025 года показатель составлял 23 175 рублей. Пенсии неработающих в сентябре составили 24 007 рублей, а работающих - 21 345 рублей.

Кроме того, численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда, по данным на 1 сентября 2025 года, составила 40 млн 711 тыс., тогда как в январе она составляла 41 млн 169 тыс.