В Приморье семьям с детьми-инвалидами до 23 лет сохраняется право на помощь

Средства регионального маткапитала можно направлять на реабилитацию, добавило правительство региона

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Меры социальной поддержки многодетных семей расширены в Приморском крае, теперь право на помощь сохраняется для семей с детьми-инвалидами до 23 лет, а средства регионального материнского капитала можно направлять на реабилитацию. Об этом сообщает правительство региона.

"В Приморском крае расширены меры социальной поддержки многодетных семей: теперь право на помощь сохраняется для семей с детьми-инвалидами до 23 лет, а средства регионального материнского капитала можно направлять на реабилитацию и специализированные услуги, включая логопедическую помощь. Такие изменения были приняты сразу в трех чтениях Законодательным собранием Приморского края 29 октября и призваны облегчить уход за детьми с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра труда и социальной политики региона Антон Нечухаев пояснил, что законопроектом предусмотрено, что право на меры социальной поддержки многодетным семьям сохраняется для семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью до 23 лет, а не до 18, независимо от факта его обучения в образовательной организации. Также расширена возможность направления средств регионального материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка на реабилитацию ребенка с инвалидностью.

По его словам, направление средств регионального капитала поможет облегчить родителям уход за ребенком-инвалидом.

В ведомстве отменили, что средства регионального капитала могут быть направлены на мероприятия, а также приобретение товаров и услуг, необходимых ребенку-инвалиду в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). "Если в ИПРА указано восстановление языковых и речевых функций, средства регионального капитала могут быть направлены на услуги логопеда", - говорится в сообщении.