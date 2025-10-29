У посольства РФ на Ямайке нет информации о жертвах урагана среди россиян

Диппредставительство отметило, что продолжает мониторить ситуацию

ГАВАНА, 29 октября. /ТАСС/. Посольство РФ на Ямайке не располагает информацией о жертвах среди российских граждан после прохождения по территории острова урагана "Мелисса". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь диппредставительства Константин Пашуто.

"Информации о жертвах среди российских граждан нет, - подчеркнул он. - Посольство продолжает мониторить ситуацию".

По словам дипломата, эпицентр урагана "прошел по острову с полудня до 15:00 по местному времени (23:00 мск - прим. ТАСС)". "По состоянию на 20:00 (04:00 мск - прим. ТАСС) наблюдаются остаточные явления (сильный ветер в порывах до 50 км/час), - отметил он. - Ожидается улучшение погодных условий после 22 часов (06:00 мск - прим. ТАСС)".

Ранее власти Ямайки объявили страну зоной бедствия. Ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник. Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. В настоящий момент "Мелисса" движется на северо-восток по направлению к восточной части Кубы, а далее, по прогнозу метеорологов, направится в сторону Багамских островов.