В Приангарье на федеральной трассе ограничили движение автобусов

Причиной стала непогода

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Движение автобусов и большегрузов ограничили на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе Иркутской области из-за непогоды. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

"Сотрудники полиции информируют о чрезвычайно сложной ситуации на дорогах региона. Сегодня утром крупное ДТП зафиксировано в микрорайоне Березовый Иркутского района. По предварительной информации, столкнулись не менее 8 машин, пострадавших нет. Движение затруднено. Ограничение движения для автобусов и большегрузов введены с 70-го по 246-й км автодороги Братск - Усть-Илимск и с 1 275-го по 1 435-й км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе", - говорится в сообщении.

По данным Иркутского УГМС, в регионе испортилась погода. По прогнозам синоптиков, 29 октября в области мокрый снег, снежный накат и гололед на дорогах. Температура воздуха составит до минус 6 градусов, ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют в такую погоду воздержаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим.