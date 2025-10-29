В Приморье после пожара восстановили лесоперерабатывающий комплекс

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что комплекс развивается, закупает новое оборудование и наращивает мощности

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Основные мощности на Лесозаводском лесоперерабатывающем комплексе (ЛПК) восстановлены после пожара, произошедшего в апреле 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Вновь отстроили производственные мощности на Лесозаводском ЛПК, уничтоженные пожаром в апреле 2023 года. На предприятии побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко. С момента пожара предприятие восстановило основные мощности, закупив новое оборудование, продолжив выпуск продукции, которая идет в том числе на экспорт", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что комплекс развивается, закупает новое оборудование и наращивает мощности, а также помогает спецоперации и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На предприятии работают 470 местных жителей.

В апреле 2023 года произошло возгорание кровли одного из цехов комплекса. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. м, позже она выросла до 12 тыс. кв. м - пламя распространилось на соседний цех.