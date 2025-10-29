Вильфанд: в праздничные дни в Московском регионе будет тепло и дождливо

Ночные температурные значения будут положительными, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Небольшие дожди и теплая погода ожидается в Москве и области в период праздничных выходных. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Московском регионе в первых числах ноября и в праздничные дни прогнозируется однородный режим погоды. Ночные значения будут положительными, а дневные составят около пяти градусов тепла", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра рассказал, что также в перечисленные дни возможны кратковременные осадки, но без сильных дождей.