В Приангарье из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

В регионе прогнозируют сильный ветер, мокрый снег и гололед на дорогах

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за резкого ухудшения погоды - сильного ветра, мокрого снега, гололеда на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра для предупреждения чрезвычайных ситуаций <…> в Иркутской области введен режим повышенной готовности. Указ об этом подписал губернатор Игорь Кобзев. <…> Согласно документу, руководителям исполнительных органов госвласти Иркутской области необходимо осуществить дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, меры по проведению мероприятий в неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.

В регионе будет организовано дежурство руководящего состава исполнительных органов власти в период действия режима повышенной готовности.

По данным Иркутского УГМС, в регионе испортилась погода - идет мокрый снег, есть снежный накат и гололед, ветер до 14 метров в секунду. На Байкале обещают ветер до 27 метров в секунду. В Госавтоинспекции области утром 29 октября сообщили, что в связи с ухудшением погоды на дорогах сложная ситуация. Утром произошло крупное ДТП в микрорайоне Березовый Иркутского района. По предварительной информации, столкнулись не менее 8 машин, пострадавших нет. Также было ограничено движение на участке федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе.