В Кузбассе ввели Дни шорской и телеутской письменности

Это сделано в целях развития и сохранения языков коренных малочисленных народов

КЕМЕРОВО, 29 октября. /ТАСС/. Дни шорской и телеутской письменности ввели в Кемеровской области в целях развития и сохранения языков коренных малочисленных народов. Соответствующий законопроект был принят на очередном заседании парламента Кузбасса.

Уточняется, что проект закона разработал комитет по образованию, культуре, делам молодежи и национальной политике парламента Кузбасса. 23 сентября был единогласно принят в первом чтении. Ко второму чтению замечаний и предложений не поступило, в результате законопроект также был принят единоглассно.

Днем шорской письменности объявляется 24 декабря по предложению Ассоциации шорского народа "Шория". В этот день в 1887 году Матурская церковно-приходская школа получила буквари на шорском языке, автором которых был первый шорский писатель Иван Штыгашев. Днем телеутской письменности будет отмечаться 24 марта по предложению Ассоциации телеутского народа "Эне-Байт". В этот день в 1841 году миссионерами Алтайской духовной миссии была утверждена грамматика на базе телеутского языка на кириллице для алтайских этносов.

В Кемеровской области проживают порядка 13,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов - шорцы и телеуты. Традиционными промыслами для них являются охота, рыболовство, скотоводство, земледелие.