Онлайн-каталог с анкетами животных из приютов "Моспитомец" начал работать на mos.ru

На странице каждого животного есть фотографии, описание внешности и характера, а также контакты приюта

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Анкеты животных из 13 столичных приютов представили в новом сервисе "Моспитомец". Система фильтров поможет найти питомца по полу, возрасту, размеру и другим критериям, также на ресурсе можно записаться онлайн на встречу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"История счастливого домашнего любимца, взятого из приюта, может начаться с нескольких кликов на mos.ru. Столичный департамент информационных технологий совместно с комплексом городского хозяйства Москвы создали новый сервис "Моспитомец". Одна из ключевых его функций - помочь будущему хозяину выбрать кошку или собаку, ознакомившись с анкетами пушистых постояльцев, и записаться на визит в приют", - говорится в публикации.

Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в столице работает 13 городских приютов для собак и кошек без владельцев. "За бездомными животными ежедневно ухаживают, для каждого из них ветеринары подобрали рацион, они привиты и обработаны от паразитов. Тем не менее приютские четвероногие обитатели мечтают встретить любящих хозяев и обрести настоящий дом. Чтобы переезд в новое место был максимально комфортным, в приютах собак и кошек социализируют, готовят к жизни в квартире и прогулкам", - заверили в ведомстве.

Подготовка к встрече с питомцем

"В сервисе собран каталог более чем с тысячью анкет четвероногих постояльцев приютов. И он будет пополняться. Чтобы выбрать питомца, можно воспользоваться фильтрами - указать тип животного (кошка или собака), отметить пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Еще один вариант - пройти специальный тест, где в ответах нужно указать свои предпочтения по тем же критериям. Система проанализирует заданные параметры и покажет наиболее подходящих под запрос животных", - поясняется на сайте.

Так, на странице каждого питомца есть его фотографии, описание внешности и характера, а также контакты приюта. Чтобы встретиться с понравившимся животным, нужно нажать кнопку "Записаться" и оставить свои данные. Сделать это могут только авторизированные пользователи mos.ru - нужна стандартная или полная учетная запись. Затем сотрудник приюта свяжется с заявителем, чтобы уточнить день и время визита. Сервис автоматически показывает анкеты и других животных, похожих на выбранного питомца.

Если после знакомства в приюте человек решил взять понравившуюся кошку или собаку домой, ему предложат подписать договор, где обозначены права и обязанности владельца. На это дается три дня - будущий хозяин животного сможет взвесить свое решение и подготовиться к приезду питомца в свой дом.

"Создание нового сервиса стало возможным в том числе благодаря ветеринарной автоматизированной системе, к которой подключены городские приюты. Туда вносят все необходимые сведения о состоянии здоровья, особенностях характера и многом другом. Эта информация легла в основу единого онлайн-каталога животных из приютов на mos.ru", - заключили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.