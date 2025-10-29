El País: в Испании аннулировали решение о подданстве предпринимателю из России

По сведения газеты, Александр Дмитренко фигурировал в рамках дела, связанного с каталонским сепаратистским процессом, а также упоминался в отчете испанского Национального разведывательного центра

Здание Национального суда Испании © Sergey Ryzhov/ Shutterstock/ FOTODOM

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании аннулировала решение от 2024 года о предоставлении подданства королевства российскому предпринимателю Александру Дмитренко. Об этом сообщила газета El País.

По ее утверждению, ранее мужчина фигурировал в рамках дела, связанного с каталонским сепаратистским процессом, а также упоминался в отчете испанского Национального разведывательного центра. Уточняется, что предприниматель подал документы с запросом о подданстве в министерство юстиции в 2018 году. Спустя год на фоне отсутствия ответа со стороны ведомства он обратился в суд Барселоны, который в свою очередь передал дело в коллегию. В результате в июле 2024 года юридическая инстанция признала право Дмитренко на получение испанского подданства, посчитав, что он соответствует всем требованиям.

Однако вскоре стало известно о существовании другого решения. Так, департамент при Минюсте уведомил суд о существовании предыдущего заключения от 2023 года, вынесенного другими судьями, которые отклонили заявку предпринимателя. В этом решении содержалось изложение отчета разведывательного центра, где утверждалось, что Дмитренко предположительно работал на спецслужбы РФ, а также якобы имел контакты с организованной преступностью. Кроме того, в отношении мужчины было открыто дело в суде Мадрида по подозрению в разглашении тайны, хотя оно и было временно приостановлено. По версии самого предпринимателя, дело закрыто и было начато из-за того, что другой человек якобы выдал себя за него.

В этой связи государственная адвокатура подала ходатайство об аннулировании решения, и судебная коллегия согласилась аннулировать его. Дмитренко планирует обратиться с обжалованием в Верховный суд Испании.