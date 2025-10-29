ВЦИОМ: 74% россиян считают невозможным поддержание нравственности без государства

При этом 77% считают важным решение проблемы падения морали, нравственности на правительственном уровне

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. 74% россиян считают, что поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе невозможно без участия государства. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Три четверти наших сограждан полагают, что поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе невозможно без участия государства, столько же признают важным решение проблемы падения нравов на правительственном уровне", - говорится в сообщении.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" был проведен 20 июня 2025 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.