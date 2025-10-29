Рособрнадзор запустил опрос для учителей по бюрократической нагрузке

Опрос проводится по желаю педагогов на платформе "Сферум"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор начал опрос для учителей России на тему бюрократической нагрузки на платформе "Сферум". Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по вопросам снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организаций.

"Хотел бы анонсировать, что сегодня начался опрос педагогов. Я сам лично посмотрел, сколько займет это времени. Ответы на вопросы у меня заняли 2 минуты 39 секунд", - сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что опрос проводится по желаю педагогов на платформе "Сферум", а его результаты помогут лучше понять, на какие моменты ведомству стоит обратить больше внимания. Он не исключил, что опрос будет проводиться два раза в год.