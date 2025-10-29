В Подмосковье более 90 тыс. человек прошли реабилитацию после болезней

Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Жители Московской области могут пройти бесплатную реабилитацию в медицинских учреждениях региона после ряда перенесенных заболеваний. С начала года такой возможностью воспользовались более 90 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Реабилитация играет ключевую роль в восстановлении пациента после болезни. Мы проводим масштабную работу по повышению доступности и качества этой помощи. В частности, продолжаем оснащать больницы и поликлиники современным реабилитационным оборудованием. С начала года реабилитацию в Подмосковье прошли более 90 тыс. человек", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что жители Московской области могут бесплатно пройти реабилитацию после ряда перенесенных заболеваний, среди них болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания и другие. Сделать это можно в круглосуточных и дневных стационарных отделениях реабилитации, а также в амбулаторных при поликлиниках.

Подчеркивается, что реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На нее направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.