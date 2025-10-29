Полиция Франции сообщила о волне музейных ограблений

Особой популярностью у преступников пользуются золотые изделия

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Число ограблений культурных учреждений во Франции значительно возросло. Об этом сообщила разведслужба уголовного розыска французской полиции (SIRASCO).

"Французские музеи, церкви и частные лица все чаще подвергаются нападениям", - сказано в заявлении службы, текст которого приводит радиостанция RTL.

По данным полиции, угроза ограблений затрагивает музеи как в Париже, так и в других регионах. Особым спросом у преступников пользуются изделия из золота. В частности, в сентябре похитители вынесли из Музея естественной истории в Париже шесть золотых самородков общей стоимостью €600 тыс., а из Национального музея Адриана Дюбуше в городе Лимож на юго-западе Франции выкрали китайский фарфор стоимостью €6,5 млн.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений. Корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, преступники выронили при побеге. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн. 25 октября двое подозреваемых были задержаны.